Ospedaletti Calcio, il rinnovato stadio “Ciccio Ozenda“ ospita il torneo per i pulcini 2010

Ospedaletti. Nella giornata di domenica 26 maggio si terrà il settimo torneo organizzato dall’Ospedaletti Calcio. Nel rinnovato Stadio Comunale “Ciccio Ozenza“ si affronteranno le formazioni dei pulcini 2010 dell’Ospedaletti, Ventimiglia, Junior Soccer, Dolcecaqua, Dianese & Golfo, Atletico Argentina e Don Bosco Vallecrosia Intemelia.

L’ennesima manifestazione organizzata dallo staff Orange in questo periodo primaverile. Il torneo è sponsorizzato da una delle aziende più importanti del mondo nel settore salute e benessere. La Jeunesse è un azienda sviluppata in oltre 157 paesi del mondo, tratta prodotti esclusivi di integrazione, cura del corpo ed antinvecchiamento ad oggi utilizzati da moltissime persone di qualsiasi fascia d’età. Ad oggi è partner di diverse società sportive a carattere internazionale, citandone alcune Dinamo Kiev e Galatasaray. Grazie all’alta qualità dei prodotti ed alla grande professionalità di chi lavora con questa azienda, dal 2018 Jeunesse ha stretto un’importante partnership con l’atleta professionista Stefano Sturaro e la società Asd Ospedaletti Calcio.

“Il divertimento dei ragazzi , insieme agli accompagnatori e alle loro famiglie , è per noi l’aspetto più importante, per cui vederli andare via con il sorriso sui volti è sempre una grande soddisfazione. – dichiara lo staff organizzativo dei tornei della società orange – Sono tornei in forte crescita e lo testimonia la presenza di moltissimi team“.