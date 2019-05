Ospedaletti al voto, ecco i programmi elettorali dei candidati sindaco

Ospedaletti. Si avvicina la fatidica data del 26 maggio per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. Nella Città delle Rose sono tre i candidati per altrettante liste civiche. Qui di seguito i loro nomi, in ordine alfabetico. Clicca su “Programma di….” per visualizzare il programma elettorale di ogni aspirante primo cittadino.

Carlo Blancardi (lista “Ospedaletti per tutti”). Programma Blancardi

Daniele Cimiotti (lista “Rilancio e Sviluppo Daniele Cimiotti sindaco”). Programma Cimiotti

Valentina Lugarà (lista “Viviamo Ospedaletti). Programma Lugarà