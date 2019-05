Ospedaletti, Adriano Cadregari relatore del corso rivolto agli allenatori di calcio

Ospedaletti. Lunedì 10 giugno presso il rinnovato Stadio Comunale “Ciccio Ozenda“ dalle 15 alle 19 verrà organizzato il 4° Modulo, trattasi del corso nr. 849, che ha valore per il triennio 2019/2021 come Primo Modulo II Ciclo. E’ arrivata l’ufficialità dal settore tecnico.

Al momento sono ancora disponibili 14 posti. Il relatore d’eccellenza del corso sarà Adriano Cadregari, attualmente docente federale per il settore tecnico. Il coach cremasco (classe 1954) vanta esperienze con Pergocrema, Siracusa, Spezia, Atletico Catania, Brescello, Taranto, Lecco, Matera, Salernitana e Reggiana ed ha guidato importanti settori giovanili tra i quali Pergocrema, Atalanta, Fiorentina e Brescia con cui ha vinto uno scudetto ed il prestigioso Viareggio.

«Come certamente sapete l’Uefa obbliga tutti gli allenatori di calcio a mantenere in efficacia il tesserino mediante un corso d’aggiornamento Annuale ( 5 ore ) che potete seguire sia territorialmente che on-line pena la possibilità di tesseramento per la stagione 2019/2020. Chi non ha ricevuto la mail dal settore tecnico può comunque controllare se è tra gli allenatori che deve completare l’aggiornamento; basta andare sulla propria pagina della piattaforma www.vcorsi.it, ed entrare con le proprie credenziali ( n° tesserino e password ). (Se non trovate più i vostri dati di accesso scrivete pure a helpdesk@vcorsi.it ).

Una volta dentro in fondo alla pagina sarà scritto se siete a posto o se dovete aggiornarvi. Anche questa volta sarà possibile scegliere tra corso online e corso territoriale. Farlo territoriale è sicuramente più comodo (invece che 5 ore al computer), interessante (perché si interagisce con il docente di Coverciano) e più economico (on-line costa 61€ – territoriale costa 30€ e addirittura 15€ per gli associati Aiac 2019.)

Per cui se decidi di farlo territoriale basta andare in fondo alla propria pagina V-Corsi e digitare sul tasto “Invia la richiesta territoriale”. E’ possibile previa iscrizione/comunicazione al presidente Stragapede partecipare al corso anche solo come auditori, non è valido ai fini dell’aggiornamento, ma è pur sempre un interessante e costruttivo confronto fatto tra gli addetti ai lavori.

P.S. Per ulteriori informazioni scrivete un e-mail ( imperia@assoallenatori.it o aiacprovimperia@gmail.com ) o anche un sms ( 3493953700 ) se avete deciso di farlo territoriale» – fa sapere Vincenzo Stragapede.