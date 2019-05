Ospedaletti. Partita con grande successo la prima edizione del Festival del libro per ragazzi “Il

piccolo festival”. Tante le scolaresche (Bordighera, Ospedaletti e Sanremo) che hanno partecipato per tutto il giorno ai laboratori, dai più piccoli (scuola dell’Infanzia) fino ai ragazzi di terza media.

Il Festival che si svolge presso la Piccola (Ex Scalo Merci) e spazi antistanti è inserito nel progetto “Leggere che emozione!”, realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura e proseguirà ad Ospedaletti (Città che legge) fino a domenica 5 maggio. Evento gratuito aperto a tutti rivolto ad un pubblico composto da famiglie, insegnanti, educatori. Tema 2019 “Le Emozioni”. Abbinato un contest “Dai voce ad un’emozione” rivolto alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado la cui premiazione si svolgerà domenica alle 15,45.

Il programma super ricco di oggi sabato 4 maggio:

apertura stand case editrici: 10,00 – 19,00

5 le postazioni dove si avvicendano laboratori ed incontri.

* Laboratorio creativo a cura di Graziella Cattellani “Bambole di carta”.

* Laboratorio di Pittura creativa a cura dell’Associazione LiberArte FamKore’ che per mezzo del disegno e della pittura, aiuteremo i bambini giocando a “sviluppare” l’immaginazione, attraverso corporeità e istintivita’, per stabilire un legame comunicativo con le proprie emozioni e per liberare la propria creatività attraverso l’ utilizzo di vari materiali d’ uso comune e tecniche miste.

* Laboratorio di disegno a cura di Fiorenzo Cersosimo

* Laboratorio di teatro a cura di Barbara Bonavia e Gioacchino Logico (ore 11,00)

* Laboratorio di Scrittura “Screativa” vivi e crea il tuo personaggio dalla carta al cinema a cura di Francesco Basso. (ore 11,15)

Nel pomeriggio alle ore 15,00 incontro con Melania Soriani finalista Premio Bancarellino con “In viaggio con Amir” (Leucotea Edizioni) e alle 17,30 “Gli animaletti dispettosi” (Alzani Editori) con Viviana Trentin e Luigi Tabarini.

Ma sabato pomeriggio arriva alle 15,30 l’Ospite d’onore del Piccolo Festival. L’amatissimo Geronimo Stilton in baffi e pelliccia per raccontare una delle sue stratopiche avventure ai suoi piccoli fans. “Nel mondo dei draghi” il titolo dello spettacolo. Seguirà il firma copie e la possibilità di scattare una foto con l’eroe di tante avventure. A seguire Baby Dance con l’Associazione Sportiva Happiness.

Il Piccolo Festival ha però anche una sezione dedicata agli adulti. A cura di “Nati per Leggere”, iniziativa pedagogica e culturale no profit, promossa dall’azione congiunta dell’Associazione Italiana Biblioteche, dall’Associazione Culturale Pediatri – ONLUS e dal Centro per la Salute del Bambino, all’interno della Piccola sabato a partire dalle ore 11 incontro informativo sul programma nazionale a seguire un laboratorio di Letture ad alta voce per piccoli lettori e presentazione Bibliografia.

All’interno della Piccola da un progetto di Davide Andracco e Emanuele Boetti, due imperiesi animati dall’ambizione di promuovere e rinnovare l’immagine della pista ciclabile della Provincia di Imperia, IMBICI “La Ciclabile dei Fiori”. Nel loro spazio in esposizione uno splendido libro con gli acquerelli originali, le locandine grafiche rappresentati alcune città che si affacciano sulla ciclabile e una installazione ideata per interagire con il pubblico presente: pedalando in sella ad una bici sarà possibile percorrere virtualmente l’intero tragitto della ciclabile. Il percorso sarà infatti proiettato in uno schermo proprio dinnanzi alla bici e l’atto della pedalata azionerà la visione del filmato.

Due le mostre presenti all’Interno della Piccola: le tavole originali del libro “Il granchio e la Sarda” illustrazioni di Eleonora Moretti e “Ogni bambino è vita” mostra fotografica di Ilvy Njiokiktjien a cura del Comitato Unicef Imperia e del Maestro Elio Lentini Presidente Associazione Culturale Aniante-Lentini. Ilvy Njiokiktjien ha lavorato in molte parti del mondo, soprattutto in Africa. Come fotografa di notiziari e documentari, si occupa di attualità e di questioni sociali contemporanee. I suoi lavori sono apparsi su Der Spiegel, Telegraph Magazine, The New York Times e l’Espresso. La campagna ha il patrocinio della Federazione Italiana Medici Pediatri della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia e della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche.