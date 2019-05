Ora è certo, Salvini il “Capitano” l’11 maggio arriva in provincia. Prima Ventimiglia il giorno dopo a Sanremo

Sanremo. E’ ufficiale, fonti interne alla Lega confermano che la mattina di domenica 12 maggio prossimo, il ministro degli Interni Matteo Salvini – che i suoi fan chiamano “Il Capitano” sarà nella Citta dei Fiori.

Terrà un comizio, quasi sicuramente in piazza Borea d’Olmo, a favore del candidato sindaco del centrodestra unito, Sergio Tommasini.

Il giorno prima della tappa matuziana, con tutta probabilità, il leader del Carroccio si recherà a Ventimiglia per un incontro con la cittadinanza. Lo farà in tarda serata, verso le 22 e parlerà a favore della candidatura a sindaco di Gaetano Scullino.

Quella in questione, è la seconda visita ufficiale di Salvini nella capoluogo intemelio. A Sanremo era già stato, sempre per fini elettorali, diverse volte: aprile 2014 e maggio 2015 (data in cui era andato anche a Ventimiglia). L’ultima sua visita in provincia risale allo scorso maggio, quando si recò a Imperia.