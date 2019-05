Olivetta San Michele, Adriano Biancheri di nuovo sindaco

Olivetta San Michele. Con 98 voti, (89,09 per cento) Adriano Biancheri è di nuovo sindaco del piccolo centro della val Roja. Con lui sono stati eletti, quali consiglieri di maggioranza, Felice Troccoli, Gabriele Milani, Marcello Berta, Diego Rossi, Lorena Usini, Andrea Moro e Claudio Terranova.

In minoranza ‘l’avversario': il candidato sindaco Giuliano Arras (12 voti, 10,91 per cento), ex consigliere comunale di maggioranza nel precedente mandato (poi staccatosi), con Remo Muratore e Alida Gastaldi.

«Siamo soddisfatti per il risultato dell’affluenza – dichiara il sindaco – Perché si temeva che fosse bassa. Ringrazio tutti i miei consiglieri e mi auguro che la lista Olivetta Futura (avversaria, ndr) possa dare un contributo nei prossimi cinque anni di amministrazione».