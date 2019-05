Oggi in provincia l’operazione di pulizia delle spiagge più grande d’Italia

Imperia. Muniti di guanti e sacchetti, oggi centinaia di cittadini e volontari dell’Imperiese scenderanno in campo per l’operazione di pulizia delle spiagge più grande d’Italia per estensione e numero di partecipanti. Cervo, San Bartolomeo al Mare, Diano Marina, Imperia, San Lorenzo al Mare, Costarainera, Cipressa, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Taggia, Sanremo, Ospedaletti, Bordighera, Vallecrosia, Camporosso e Ventimiglia i comuni che hanno aderito all’iniziativa creata dal comitato “m’IMporta” con un solo obiettivo: ripulire i litorali dall’invasione di rifiuti, soprattutto plastica.

Coordinata dalla Capitaneria di Porto di Imperia, con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia, la manifestazione vuole promuovere la lotta all’inquinamento marino portata avanti dalla Guardia Costiera. Non a caso sarà diffusa sui social e tutti i canali digitali con l’hashtag #plasticfreeGC.

Per chi volesse partecipare, ecco i punti di ritrovo in ciascuna città aderentd: Sanremo –Pian di Nave (ore 9.30 – materiale necessario per la raccolta dei rifiuti fornito dagli organizzatori); Bordighera – bagni Kursaal (ore 9.30 – materiale necessario per la raccolta dei rifiuti fornito dagli organizzatori); Ventimiglia – Belvedere del Resentello (ore 9); Cervo – stabilimento balneare Al Pilone; San Bartolomeo al Mare – piazza Torre Santa Maria; Diano Marina – Molo Tartarughe; Imperia – Spiaggia d’Oro; San Lorenzo al Mare – lungomare San Lorenzo; Costarainera – via Aurelia (davanti all’Ospedale Barellai); Cipressa – via Aurelia (presso il ristorante Le Langhe); Santo Stefano al Mare – piazza Baden Powell; Riva Ligure – piazza Ughetto; Arma di Taggia – piazza Tiziano Chierotti (ore 14.30); Ospedaletti – via XX Settembre (presso Municipio); Vallecrosia –via Marconi; Camporosso – Foce Nervia (lato Via Dante Alighieri).

Per per garantire lo spostamento dei partecipanti dal luogo di ritrovo ai luoghi di pulizia, Riviera Trasporti metterà a disposizione navette nei comuni di Imperia e Sanremo.