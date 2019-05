Non tornano i conti: a Sanremo un seggio ancora da scrutinare

Sanremo. C’è un comune tra i trenta in provincia di Imperia chiamati a eleggere il proprio sindaco che ancora non ha completato lo scrutinio di tutti i seggi. E’ quello di Sanremo. A mancare all’appello, tra i 56 totali, è il seggio numero 51. I conti non tornano e per questo motivo il presidente di seggio ha chiuso le operazioni lasciando che a completarle sia l’Ufficio Centrale del Tribunale di Imperia: ufficio che ha il compito di validare il risultato elettorale di tutte le sezioni e di tutti i Comuni.

Trascorse le dodici ore dall’inizio dello spoglio elettorale, spiega la Prefettura di Imperia, qualora le operazioni risultino incomplete, malgrado il supporto fornito da Prefettura e Comune, è possibile chiudere il seggio. «Il risultato, comunque, non viene assolutamente inficiato nel caso di Sanremo – spiegano dalla Prefettura – Se una sezione non è in grado di concludere il lavoro, e può capitare anche se è raro, il compito viene demandato all’ufficio del tribunale incaricato di proclamare il risultato ufficiale delle elezioni».

Il risultato delle elezioni non varia, dunque: Alberto Biancheri è confermato sindaco per i prossimi cinque anni.