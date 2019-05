Taggia si prepara ad accogliere l’11 e il 12 maggio “Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea”, l’evento dedicato all’oliva taggiasca, eccellenza della cultura agroalimentare ligure.

Due giorni di esposizione di prodotti tipici del territorio lungo il centro storico di Taggia ma non solo. La manifestazione organizzata dal Comune in collaborazione con l’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria sarà infatti ricca di tantissime novità.

A dare il via all’edizione 2019 sarà la cena di gala inaugurale prevista per venerdì 10 maggio, alle 20.30 nel chiostro del Convento di San Domenico, a cura del Centro Culturale Tabiese, con la collaborazione di Eventi e Momenti di Matteo Calabrese. La preparazione del menù sarà affidata alla Federazione italiana Cuochi in collaborazione con ex alunni dell’Istituto Alberghiero Aicardi di Taggia. Una cena di beneficenza a favore della Confraternita del Gonfalone e della Confraternita della Santissima Trinità.

“Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea” vedrà la partecipazione attiva dei comuni di Bajardo, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Pompeiana, Terzorio e Triora. Tra le novità di quest’anno, il convegno “2019 Anno del Turismo Lento: l’enograstronomia volano del turismo sostenibile”, che si terrà sabato 11 maggio alle 9.30 all‘intemo di Villa Boselli, nel cuore di Arma.

Nel corso della mattinata si alterneranno gli intenti di esperti come il dr. Alberto Grimelli, agronomo e direttore di Teatro Naturale, il prof. Angelo Lumelli, consulente dell’Oleoleca Regionale della Liguria, il dr. Luciano Berangcr. presidente dell’associazione L‘Oro di Taggia, e il dr. Antonio Balenzano, direttore dell‘Associazione Nazionale Città dell’Olio.

Nel pomeriggio di sabato, presso la tensostruttura allestita in pizza Cavour, a pochi passi dagli stand espositivi di via Soleri, spazio agli show cooking con una madrina d‘eccezione: Benedetta Parodi.