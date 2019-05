Ventimiglia. Domenica scorsa si è tenuta con grande successo un’escursione organizzata dall‘Istituto Internazionale di Studi Liguri e curata dai soci della Sezione Intemelia dell’IISL Danila Allaria e Ivano Ferrando, che hanno guidato un gruppo eterogeneo di appassionati.

Con dovizia di particolari e grande simpatia, le due “guide” hanno fatto scoprire un percorso poco conosciuto intorno a Saorge, nella media val Roia, una passeggiata immersi in una paesaggio integro e ancora curato in cui è stato possibile vedere rare fioriture di endemismi locali fra cui alcune poco conosciute e pregiate orchidee.

Nel pomeriggio, giunti a Saorge si è visitato lo splendido convento dei Francescani, uno dei 100 monumenti del Patrimonio Nationale Francese, unico esempio di edificio barocco in Francia. Particolarità del convento, altre all’impianto decorativo realizzato totalmente in legno, il fatto che oggi sia una residenza per scrittori che vogliano godere, gratuitamente, della pace e dell’amenità del luogo.

L’escursione si è conclusa alle 17 con l’auspicio che ne vengano organizzate altre.