Sanremo. «Bisogna votare Tommasini perché chi ama Sanremo non può che sposare il programma, la prospettiva e la visione che la sua giunta avrà di questa città». A dirlo è l’onorevole di Forza Italia Giorgio Mulè, a margine della presentazione della lista forzista che sostiene Sergio Tommasini sindaco alle prossime lezioni amministrative del 26 maggio.

Spiega Mulè: «Una giunta sostenuta dalle forze migliori che Sanremo ha, con un programma che non sono quelle quattro parole che di solito si dicono. E lo ha dimostrato con 35 pagine fitte fitte in cui si dice esattamente punto per punto cosa si farà. Se Sanremo vuole rinascere, essere un punto di riferimento del ponente ligure, per la Liguria, ma anche per l’Italia per l’Europa, l’unica maniera è quella di credere in una squadra che ha un programma che garantisce professionalità e professione».