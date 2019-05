Sanremo. Ampiamente superato il montepremi garantito di un milione di euro con 2.849 iscritti al main event all’Italian Poker Open: questo il primo risultato eccezionale di un torneo che è agonismo allo stato puro, accesa competizione e professionalità di gioco.

Quasi 90 tavoli di pokeristi che si fronteggiano da giorni, con affluenze da record assoluto, come commentano i siti specializzati. Un nuovo successo per la Poker Room sanremese e per il format più conosciuto di tutta Italia, firmato IPO.

Field d’eccezione con grandi nomi del poker internazionale, decisi a sedersi il prossimo lunedì 6 maggio al Final Table nel Teatro del Casinò, tavolo che si preannuncia rovente e che verrà ripreso in diretta web. Il Casinò di Sanremo sta vivendo intense giornate, dove i players affollano tutte le sue

sale, interessati alle diverse proposte di intrattenimento, mentre la Poker Room sanremese è tornata ad essere leader, proponendo ai pokeristi di tutta Europa un torneo con il montepremi garantito di un milione di euro, già superato, e un buy –in di € 500+50 in una delle location tra le più ambite; numerosi anche i giocatori che sui sfidano ai tavoli di cash game, dove vengono offerti sia i livelli 2-5€ che 5-10€.

Affermano gli amministratori del Casinò- “I numeri delle iscrizioni confermano il gradimento di questa formula interessante sia nei montepremi che nelle tipologie di singoli tornei. La presenza di un circuito pokeristico di questo livello da maggior appeal conferma le possibilità della nostra Poker Room e della Casa da Gioco, che ha saputo affrontare un evento record senza alcun problema, garantendo come sempre una giocabilità ampia, in un clima di trasparenza e sicurezza.

Apprezzata anche l’ offerta di Cash Game. Stiamo vivendo un grande evento pokeristico, che conferma a livello internazionale la nostra Poker Room, grazie alla partnership realizzata con Texapoker. Ringraziamo del grande impegno tutto il team Casinò, fortemente impegnato a rendere unica questa esperienza di Poker per le migliaia di players che hanno raggiunto la nostre sale.”

Lunedì 6 maggio si disputerà nel teatro dell’Opera il Final Table che decreterà il vincitore per Italian Poker Open al Casinò di Sanremo.