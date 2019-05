Monet in Riviera, a Bordighera prendono il via gli eventi collaterali

Bordighera. Oggi, primo appuntamento della rassegna di eventi collaterali alla mostra in corso a Bordighera e Dolceacqua “Monet in Riviera”.

Presso Villa Etelinda prestigiosa sede dell’ Associazione Nazionale Caduti e Dispersi in Guerra Provincia d’Imperia, che ne è organizzatrice alle 17 in via Romana 38, si terrà la conferenza dal titolo “Gli illustri proprietari di

villa Etelinda, da Raphaël Bischoffsheim a Margherita di Savoia passando per il conte di Strathmore”.

Il relatore sarà la dottoressa Gisella Merello con introduzione del presidente provinciale dell’associazione Cav. Francesco Verrando. La conferenza che sarà accompagnata da numerose immagini d’epoca sul tema scelto è a ingresso gratuito.

Domenica 26 maggio, infine, apertura straordinaria della Villa con visite guidate alle 11/12/13 e nel pomeriggio 16,30/17.30/18.30 . Per informazioni e prenotazioni di gruppi numerosi chiamare il nr 3880 261925.