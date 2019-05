Monaco, domani le nozze di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam

Monaco. Il Principato è in fermento. Dopo i numerosi rinvii e le voci di separazione, domani Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam pronunceranno il fatidico «sì».

La secondogenita della principessa Carolina, 32 anni, e il figlio dell’attrice Carole Bouquet, 36, si uniranno in matrimonio nel salone di Stato di Palazzo Grimaldi, lo stesso che ha fatto da sfondo alle nozze di Grace Kelly e il principe Ranieri III.

I festeggiamenti dureranno tutto il fine settimana. Oltre al rito civile che si celebrerà a Montecarlo, ne è previsto un secondo, religioso, presso Saint-Rémy-de-Provence dove Charlotte ha trascorso l’infanzia dopo la morte di papà Stefano. Alcuni dicono, però, che la location prescelta sarà Pantelleria, dove la mamma del bel produttore ha una tenuta.

In ogni caso, sempre stando ai bene informati, la cerimonia sarà occasione per battezzare Balthazar, primo figlio della coppia, avuto nell’ottobre 2018 (lei è già mamma di Raphael, nato nel 2013 dalla relazione con l’attore Gad Elmaleh, mentre lui è papà anche di Darya, 7 anni, avuto dalla ex moglie Masha Novoselova).

Quanto alla lista nozze, Oggi ha pubblicato pezzi e prezzi esclusivi. Secondo il magazine, i promessi sposi avrebbero scelto gli articoli extra lusso della boutique monegasca Czarina, tra cui un secretary China style del 1880 dal valore di 140mila euro.