Molini di Triora, il candidato sindaco Becciu: «Trasparenza e ripopolare l’entroterra»

Molini di Triora. «Dopo cinque anni ripartiamo per una nuova avventura con la vecchia squadra». Antonio Becciu, candidato sindaco con la lista “Nuovo Futuro” ha ancora tanta voglia di cambiare e di amministrare il borgo della Valle Argentina, che lui stesso definisce come “un grande condominio”.

La sua parola d’ordine è “trasparenza” nell’amministrazione del Comune con il municipio che deve diventare un “palazzo di cristallo”. C’è poi la volontà di ripopolare Molini l’entroterra dando degli incentivi a chi vuole ristrutturare degli alloggi in paese e nelle frazioni.

Ci sono, ad esempio, quattro alloggi nuovi, solo da arredare, per i quali non è stato ancora emanato un bando per l’assegnazione. Ripopolando la zona, secondo Becciu, si potenzia anche l’accoglienza turistica.

C’è poi una risorsa che il candidato ritiene fondamentale per Molini, ovvero l’acqua, con la quale riattivare qualche centralina idroelettrica già presente sul territorio per far in modo di ottenere energia pulita e magari riuscire a ridurre del 50%i costi relativi all’illuminazione pubblica.

Ecco l’elenco dei candidati alla carica di consigliere al Comune di Molini di Triora della lista “Nuovo Futuro”:

– Becciu Antonio Mario, 50enne, vive a Molini di Triora, appuntato scelto QS nei carabinieri di Sanremo, dal 2009 capo gruppo di opposizione, dal 1998 al 2007 all’interno del direttivo della Proloco di Molini di Triora, ricoprendo la carica di presidente dal 2002 al 2007, dal 2014 consigliere dell’Unione dei Comuni Valli Argentina Armea, candidato Sindaco;

– Allaria Ornella, vive a Molini di Triora frazione Agaggio, 52enne, titolare di Azienda Agricola, diplomata Segretaria di Azienda, consigliere Comunale dal 2014;

– Bertone Luigi Davide, 49enne, vive a Molini di Triora frazione Andagna, dipendente RT, diplomato Tecnico delle Industrie elettriche ed elettroniche, Consigliere Comunale dal 2016;

– Capriolo Matteo, 31enne, vive a Molini di Triora, perito immobiliare, laureato in Storia, cultura e civiltà Orientali;

– Casabianca Thomas, 31enne, cresciuto a Molini di Triora, residente a Sanremo, libero professionista agente in attività finanziare, diplomato, dal 2014 ad oggi all’interno del direttivo della Proloco di Molini di Triora, dove ha ricoperto la carica di presidente dal 2016 al 2017;

– Corradi Brunello, 45enne, vive a Molini di Triora, autista RT, diplomato in grafica pubblicitaria e fotografica, dal 2000 al 2007 all’interno del direttivo della Proloco di Molini di Triora;

– Martini Marco, 45enne, residente a Sanremo, originario di Aigovo, imprenditore, diplomato istituto Alberghiero;

– Parisi Antonella, 55enne, vive a Molini di Triora, studi in lingue e letteratura conseguiti presso l’Ateneo del Lussemburgo, insegnante, dal 2009 al 2011 nel direttivo della Proloco di Molini di Triora dove ha ricoperto anche la carica di vicepresidente;

– Taurini Fabrizio, 56enne, residente Sanremo, frequenta Molini di Triora sin da bambino, assistente capo coordinatore Polizia di Stato a Sanremo;

In caso di vittoria, la carica di vice sindaco sarà divisa per un periodo di due anni e mezzo ciascuno tra i candidati consiglieri Ornella Allaria e Luigi Davide Bertone, in quanto rappresentanti delle due più popolate frazioni del Comune di Molini di Triora.