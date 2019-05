Molini di Triora, AAA cercasi nuova gestione per la “Osteria di Andagna”

Molini di Triora. La Proloco della frazione di Andagna cerca nuovi gestori per la “Osteria di Andagna”. Al momento il locale è arredato e pronto all’uso e come scrivono sulla pagina Facebook dell’associazione: «Ha solo bisogno di personale che sappia valorizzarlo con menu a base di cucina tipica locale e idee per ogni occasione ed età».

L’affitto richiesto è di 300 euro al mese più spese, con disponibilità di alloggi a prezzi favorevoli nel borgo di Andagna. Per info dettagliate o per appuntamenti scrivere a info@andagna.it o chiamare il numero 348173667.