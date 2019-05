Mister Lupo lascia la Sanremese, Irriducibili Sanremo: «Buona fortuna per i futuri impegni da allenatore»

Sanremo. In riferimento alla separazione consensuale tra la Sanremese Calcio e l’allenatore Alessandro Lupo il gruppo organizzato Irriducibili Sanremo vuole ringraziare il mister per il lavoro svolto e vuole ribadire la propria stima nei confronti dello stesso, come uomo e come professionista.

«Riuscire a portare una squadra ai play off per due anni consecutivi in una serie difficile come la D dimostrano l’ottimo lavoro che Lupo è riuscito a realizzare per i colori biancazzurri. Auguriamo al mister buona fortuna per i futuri impegni da allenatore» – fanno sapere gli Irriducibili Sanremo.