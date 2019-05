MiPrendoCuradiTe, a Sanremo una mattinata con le ostetriche

Sanremo. “#MiPrendoCuradiTe. Cosa vorresti ricevere dall’ostetrica?”. È il titolo dell’iniziativa che sabato 4 maggio le ostetriche della provincia di Imperia porteranno nella Città dei Fiori.

Dalle 10 alle 13 donne, coppie, i loro bambini (ma non solo) troveranno di fronte al Cinema Centrale un banchetto informativo dove potranno conoscere la figura professionale dell’ostetrica e lasciare il proprio contributo per la Giornata internazionale dedicata a questo nobile mestiere.

In occasione della ricorrenza, festeggiata in tutto il mondo il 5 maggio, presso la stand allestito nella Città dei Fiori si potrà infatti trovare un grande cartellone di sughero dove, in consonanza al tema 2019, “Ostetriche in difesa dei diritti delle donne”, i cittadini potranno esprimersi sui loro diritti in ambito ostetrico e ginecologico.

Non mancheranno momenti di condivisione, una piccola merenda e l’offerta di rose a tutte le donne «che l’ostetrica nel suo ruolo accompagna in tutte le fasi della vita».

(Foto della Giornata internazionale delle ostetriche a Sanremo nel 2017)