Ventimiglia. «In molti mi fanno la domanda: perchè Salvini il 12 maggio non viene a Ventimiglia e va solo a Sanremo? Risposta possibile: Mi dicono che abbia telefonato a Gaetano Scullino, ma non so se è una leggenda metropolitana, dicendogli: “Caro Tano, per questioni d’ordine pubblico mi hanno sconsigliato due visite cose ravvicinate, purtroppo quando si sposta il Ministro dell’interno ci sono tutte una serie di precauzioni e garanzie istituzionali che scattano automaticamente, anche se non richieste, e allora ho dovuto scegliere … vado dove può esserci più bisogno di me, e so che tu a Ventimiglia non hai bisogno di me perchè mi dicono, supportato anche dai sondaggi, che vincerai sicuramente».

E’ quanto scrive Marco Prestileo sulla sua pagina Facebook, per spiegare il motivo della mancata visita del leader della Lega Matteo Salvini a Ventimiglia.

Per motivi di sicurezza e ordine pubblico, dovendo scegliere una sola cittadina come meta per il suo comizio (così come ha fatto in tutte le province d’Italia), il ministro dell’Interno avrebbe scelto Sanremo, dove il testa a testa tra il sindaco uscente Alberto Biancheri e il candidato del centrodestra unito Sergio Tommasini è più serrato. Insomma, obbligato a scegliere, il vicepremier ha optato per la Città dei Fiori, ma ha voluto – secondo indiscrezioni – avvisare Scullino e motivare così la sua decisione: «Tano, tu a Ventimiglia vincerai sicuramente».

Se la telefonata sia vera o solo ‘leggendaria’ non ci sono, al momento, conferme. Ma nemmeno smentite.