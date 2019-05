Mina possibile nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo 2020?

Sanremo. Mina, la “tigre di Cremona”, potrebbe ricoprire il ruolo di direttore artistico al prossimo Festival di Sanremo che, nel 2020, si appresterà a spegnere settanta candeline.

Sono voci che stanno circolando negli ultimi giorni, dopo che il nome di Amadeus è stato fatto per la possibile conduzione della kermesse canora, anche se nulla è ancora stato deciso, lasciando però una grande incognita sull’identità del nuovo direttore artistico.

A lanciare il sasso è stato il figlio della celebre interprete, Massimiliano Pani, sulle pagine del quotidiano “Il messaggero”: «Mina alla direzione artistica sanremese? Se la Rai le chiedesse di scegliere i brani in gara e le permettesse di mantenere la sua visione artistica, credo proprio che accetterebbe – ha dichiarato Pani che prosegue – . Mia madre guarda da sempre Sanremo, con attenzione, infatti da lì ha preso tanti brani che ha interpretato», racconta.

Dopo queste dichiarazioni, l’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, non ha perso tempo e ha replicato dicendosi più che propenso affinché tutto questo possa diventare realtà: «Di fronte a un’apertura come questa manifesto tutto il mio interesse e quello dell’azienda», ha dichiarato

Mina diede il suo addio alle scene nel lontano 1978, decidendo di non mostrarsi più al grande pubblico, ma non ha mai lasciato la musica, il suo grande amore. Il ruolo di direttore artistico le permetterebbe di mantenere un velo di riservatezza intorno alla sua vita, poiché non la obbligherebbe ad esporsi alle telecamere, motivo per il quale una delle più grandi voci della canzone italiana potrebbe decidere di prendere seriamente in considerazione l’incarico.