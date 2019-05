Ventimiglia. Anche una delegazione della Lega Ventimiglia, composta da simpatizzanti e candidati consiglieri alle imminenti elezioni comunali, era presente ieri in piazza Duomo a Milano per Salvini in mezzo a decine di migliaia di altri sostenitori del partito dopo aver sfilato in corteo per le vie del centro con bandiere e striscioni.

Grandi emozioni poi sotto il palco nel corso del comizio in cui, oltre a Salvini, si sono alternati altri 11 leader stranieri, compresa la francese Marine Le Pen, parlando di politica del buonsenso, di lotta ad un’Europa guidata dai poteri forti che l’hanno occupata in nome della finanza, del dio denaro e dell’immigrazione senza controllo.