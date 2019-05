Mentone, bagnante in stato di ipotermia salvato dai sapeur pompier

Mentone. Anche se non si può parlare di bagno fuori stagione in senso stretto, quel che è successo sabato scorso nella Città dei Limoni dimostra, se mai ce ne fosse bisogno, che anche se l’estate è alle porte il clima sembra essere tornato indietro ad un autunno inoltrato, se non addirittura all’inverno. Secondo quanto riporta Nice matin infatti, un uomo è stato soccorso in mare in stato di ipotermia.

E’ successo nel pomeriggio nelle acque di fronte alla spiaggia del casinò e il temerario bagnante si trovava a 300 metri dalla riva, nei pressi della prima boa. A soccorrerlo e a salvarlo sono stati i sapeur pompier della locale caserma, avvertiti da alcuni passanti che avevano notato l’uomo che stava annegando.