Matteo Rosso si dimette dal consiglio regionale, Berrino e Iacobucci: «Esprimiamo vicinanza al nostro amico»

Sanremo. «Appresa la notizia delle dimissioni del consigliere regionale Matteo Rosso a seguito delle note vicende che lo vedono coinvolto, esprimiamo la nostra vicinanza all’amico e al politico, certi che nel proseguo della vicenda saprà dimostrare la serietà che lo ha sempre contraddistinto» – con queste parole per il gruppo consiliare Regione Liguria Gianni Berrino e il coordinatore regionale FdI Massimiliano Iacobucci esprimono la loro vicinanza all’amico e politico Matteo Rosso, presidente della commissione Salute e capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, condannato dal Tribunale di Genova per le cosiddette “spese pazze”.