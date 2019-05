Matteo Rosso a Berrino e Iacobucci: «Non mi sono ancora dimesso, per il momento sono sospeso»

Sanremo. Matteo Rosso, presidente della commissione Salute e capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, condannato dal Tribunale di Genova per le cosiddette “spese pazze” risponde al messaggio di vicinanza e solidarietà del gruppo consiliare Regione Liguria Gianni Berrino e del coordinatore regionale FdI Massimiliano Iacobucci: «Vi ringrazio ma non mi sono ancora dimesso. Per il momento sono sospeso, e potrei restarlo per 18 mesi, ma ovviamente deciderò di me e valuterò se fare ricorso. Un abbraccio a tutti».