Matteo Orengo eletto sindaco, «Spero di rendere orgogliosi di me tutti i badalucchesi»

Badalucco. «Come sono arrivato in paese c’erano tanti giovani ad aspettarmi per festeggiare. Sono veramente felice». Non nasconde la gioia Matteo Orengo, neoeletto sindaco del comune della Valle Argentina. La sua la sua lista si chiama “ValorizziAmo Badalucco”.

«Da domani si parte subito con il lavoro amministrativo – dice il primo cittadino – i primi impegni saranno l’Unione dei Comuni e la Pro Loco in vista della stagione estive. Il primo consiglio comunale verrà fatto in piazza Duomo. Spero di rendere orgogliosi di me tutti i badalucchesi»