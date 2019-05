Sanremo. L’azienda Armato Cristina è stata premiata, sabato scorso, al Grand Hotel Londra in occasione del Mooic, Masters of Olive Oil International Contest 2019 edition, per essere risultata una delle migliori aziende della Liguria.

«Siamo stati premiati sabato scorso a Sanremo presso il Grand Hotel Londra in occasione del Mooic, concorso internazionale per oli di alta qualità – dichiara Cristina Armato – Siamo un’azienda agricola situata a Lucinasco, che esiste da cinque generazioni, specializzata in olivocultura. Abbiamo partecipato al concorso di Aldo Mazzini sull’olio extravergine piazzandoci alla fine secondi per l’oliva taggiasca. Abbiamo così ricevuto una coppa e un diploma».

di 12 Galleria fotografica Azienda Armato Cristina









Un riconoscimento importante che premia la tradizione di un’intera famiglia, visto che la produzione di olio dell’azienda risale alla seconda metà dell’ottocento. Gli antesignani di Cristina, Domenico Devia ed Maddalena Abbo, cominciarono proprio allora a produrre olio ed olive in salamoia a Lucinasco. In seguito, l’azienda viene portata avanti dal consuocero Devia Antonio, con l’appoggio della propria moglie, Caterina Siffredi. Successivamente passò ai figli: Enrico e Casimiro Devia.