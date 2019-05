Bordighera. Massimiliano e Sabrina hanno pronunciato i loro ‘sì, lo voglio’ nella chiesetta di Sant’Ampelio. A unirli in matrimonio è stato don Luca Salomone. Uniti dal desiderio di aiutare gli altri, oltre che dall’amore, Massimiliano e Sabrina lavorano entrambi in ambito sanitario. Medico in ospedale a Cuneo, lui, infermiera sempre a Cuneo, lei. Ma Sabrina è anche direttore della formazione e istruttore della Croce Verde Intemelia. Per questo a festeggiare i due neo-sposi c’erano anche i volontari della pubblica assistenza, che hanno fatto risuonare, questa volta a festa, la sirena di un’ambulanza al termine della funzione religiosa.