Mareggiata 2018, prorogati i bandi per i contributi ai privati e alle imprese liguri

Genova. Sono stati prorogati al 20 giugno i bandi per accedere ai contributi destinati ai privati, alle imprese e alle attività agricole colpite dal maltempo che si è abbattuto sulla Liguria il 29 e 30 ottobre dell’anno scorso. Lo ha deciso il commissario delegato per l’emergenza e presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, con un’ordinanza, andando incontro alle esigenze manifestate dal territorio e dalle associazioni di categoria.

Ammontano a 100 milioni di euro i finanziamenti messi a disposizione dalla presidenza del consiglio dei Ministri e stanziati attraverso la Legge di Stabilità.

Inizialmente le domande per accedere a tali risorse dovevano essere presentate entro il 30 maggio, ma dal territorio è emersa la necessità di termini più lunghi, anche per provvedere alle necessarie perizie.

«Regione è intervenuta immediatamente dopo la terribile mareggiata dello scorso ottobre e il conseguente maltempo che hanno procurato danni su tutto il territorio, sia sulla costa che nell’entroterra – ha dichiarato il presidente di Regione Liguria e commissario per l’emergenza Giovanni Toti – Abbiamo ottenuto un risultato storico anche per le pressioni effettuate sul governo che hanno consentito di reperire tutte le risorse necessarie a coprire il 100 per cento dei danni, ripristinare il territorio, rispondere alle esigenze dei privati e delle aziende, consentendo così di intervenire per essere pronti con l’avvio della stagione balneare. Adesso abbiamo deciso una proroga e invitiamo pertanto tutti coloro che sono stati colpiti a presentare le domande per poter ricevere le risorse».

I finanziamenti potranno essere erogati a seguito della rendicontazione delle spese effettuate. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Regione Liguria al seguente link.