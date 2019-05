Mappare Bordighera per stilare elenco locali adatti ai disabili: arrivano in aiuto i giovani del Leo Club

Bordighera. I giovani volontari del Leo Club di Sanremo si sono messi a disposizione dell’amministrazione comunale di Bordighera e della locale Confcommercio per contribuire alla realizzazione di un progetto che prevede la mappatura dei locali commerciali (hotel, ristoranti, negozi, bar…) accessibili alle persone diversamente abili.

I ‘leoncini’ hanno consegnato appositi moduli agli esercenti, che con il loro ausilio li hanno poi compilati e subito riconsegnati.

I dati raccolti costituiranno una ‘mappa’ che verrà messa a disposizione di tutti, sia sull’app BordiEventi che come materiale cartaceo consultabile presso l’Ufficio Iat, dove verrà affissa anche una cartina della città con indicata la posizione di negozi, bar, ristoranti e hotel in grado di accogliere le persone con difficoltà. In questo modo i soggetti disabili che sceglieranno di trascorrere parte del loro tempo a Bordighera, potranno conoscere quali sono i locali commerciali presenti sul territorio comunale completamente accessibili.

Il progetto rientra nelle politiche sociali a sostegno della disabilità messe in atto dall’amministrazione Ingenito che ha in programma una serie di interventi destinati al benessere di persone con disabilità, offrendo protezione ai cittadini che hanno specifici bisogni e rendendo accessibile la città a tutti.