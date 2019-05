Manifestazione di Salvini a Milano, la Lega Sanremo organizza la trasferta

Sanremo. «Sabato 18 maggio il Ministro degli Interni e Segretario Federale della Lega Matteo Salvini chiama a raccolta tutti i simpatizzanti, sostenitori e militanti del nostro movimento per una manifestazione di sorrisi, speranza e futuro.

Alle 16:30 Piazza del Duomo, a Milano, sarà invasa da migliaia di persone che il 26 maggio, votando Lega, parteciperanno al cambiamento di un’Europa che non tiene conto delle peculiarità dei territori che la compongono e che va riformata completamente. La nostra provincia organizza la trasferta con pullman in partenza da diversi punti. È fondamentale essere tanti, per dare un forte segnale di sostegno alle idee di Matteo Salvini, le uniche in grado di far voltare pagina a questa Unione Europea». Queste le parole di Alessandro Piana, Presidente del Consiglio Regionale e Commissario Provinciale del carroccio imperiese.

Tutti coloro che volessero partecipare alla trasferta possono prendere contatto con le seguenti sezioni:

Sez. Lega Imperia: 3298111540

Sez. Lega Arma di Taggia: 3298111540

Sez. Lega Sanremo: 3393306566

Sez. Lega Bordighera: 3358253919

Sez. Lega Ventimiglia: 3452104944

Sez. Lega Val Nervia-Val Verbone: 3296022421