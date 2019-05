Lutto a Ventimiglia, è morto Mauro Sismondini

Ventimiglia. Si è spento questa mattina nell’ospedale di Imperia Mauro Sismondini, 61 anni. Ex impiegato di banca e promotore finanziario, Mauro era molto conosciuto a Ventimiglia anche per il suo impegno politico e amministrativo, avendo militato nella Democrazia Cristiana per circa vent’anni.

Fin da giovanissimo, a partire dagli anni Ottanta, si era impegnato in consiglio comunale, dove era entrato ancora nel secondo mandato dell’amministrazione guidata da Giorgio Valfrè.

Mauro, che era attivissimo anche nella parrocchia di Sant’Agostino, da anni combatteva contro una malattia.

Al figlio Gabriele, candidato alla carica di consigliere comunale per Ballestra sindaco, e a tutta la sua famiglia vanno le condoglianze di Riviera24.it.

Tante le testimonianze di stima e affetto alla famiglia Sismondini giunte dai diversi ambienti della società ventimigliese. A partire da Sergio Pallanca, dell’associazione “Porta marina”, da Nico Martinetto con la sua lista ‘Ventimiglia nel cuore’, dal gruppo di Fratelli d’Italia e dall’amministrazione comunale di Ventimiglia. E ancora: «Ricordo ancora tuo papà ai tempi della scuola come un uomo brillante e per bene – scrive Stefy sulla bacheca del figlio Gabriele – Ho saputo solo poche settimane fa della sua malattia e mi è dispiaciuto tantissimo».

«E’ stato un esempio di capacità, onestà e umanità, una vera fonte di ispirazione per ognuno di noi», è il ricordo dell’avvocato ed ex assessore Pio Guido Felici.