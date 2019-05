Location rinnovata e calendario esclusivo, domenica riparte la calda estate di Bay Club Sanremo

Sanremo. Tutto pronto per la calda estate firmata Bay Club.

Domenica 2 giugno il locale racchiuso fra i due porti della Città dei Fiori alza il sipario sulla nuova stagione estiva. In scena, #evolutionday: l’esclusivo evento che mescolerà i sapori e i profumi delle eccellenze enogastronomiche dell’aperitivo «That’s amore» alle sonorità di uno dei dj più acclamati dai dance floor della Riviera dei Fiori e della Costa Azzurra, Davide Penna. Con guest voice Sandro Scardia, Bay Club accoglierà gli ospiti per la grande inaugurazione a cominciare dalle 19.30.

E se la cornice naturale composta da palme e sabbia resterà sempre la stessa, anche quest’anno lo staff ha in serbo tante novità per rendere unica l’estate di clienti e amici. A cominciare dal logo e, soprattutto, dalla location che in preparazione all’estate 2019 ha conosciuto un profondo restyling con la scelta di colori freschi e luminosi, l’allestimento di un ingresso suggestivo e di ampi spazi per ballare (o rilassarsi). L’opera di rinnovamento ha interessato tutta la struttura che oggi rappresenta la perfetta armonia tra modernità e paesaggio.

Come consuetudine, gli eventi si succederanno per tutto il fine settimana. In particolare, fiore all’occhiello del calendario sarà la domenica sera che continuerà a custodire gelosamente la tradizione di musica e cucina. Dalle 19.30 quindi, l’intrattenimento musicale più ricercato ma adatto a ogni genere di target si sposerà a un servizio elegante, raffinato, attento ai dettagli che insieme alla proposta culinaria di alta qualità rendono inappropriata l’etichetta «aperitivo» facendo pensare, piuttosto, a una cena in riva al mare. A curare i sound, in un viaggio indietro lì dove tutto è incominciato, sarà nuovamente il sanremese Davide Penna che dopo importanti esperienze professionali in giro per il mondo è oggi voce ufficiale della «Montecarlo night».

Format simile a quello delle stagioni passate anche per il sabato, giorno deputato alla «serata commerciale» dove la clientela potrà divertirsi fino all’alba con i suoni più alti del panorama nazionale. In un mix di musica e spettacolo, il sabato dedicato agli amanti della notte taglierà il nastro l’8 giugno con resident dj Marco Branky e animazione di J Eff (dalle 23.30). Non mancheranno le serate del venerdì che si affiancheranno con la medesima filosofia in concomitanza all’arrivo dell’alta stagione. (Per info e prenotazioni chiama al +39 3472692890)

(Foto collage d’archivio a eccezione della prima immagine)