Imperia. Espressamente realizzato per la conferenza “La Riviera dei tre secoli. Dalla ferrovia alla pista ciclabile. Viaggio da Nizza ad Alassio”, curata dalla prof.ssa Maria Teresa Verda Scajola, il nuovo quadro di Serenella Sossi sarà esposto per la 18ma Fiera del Libro di Imperia, nel padiglione Isola Mediterranea in piazza Ricci durante la conferenza di sabato 1° giugno delle 10.45, introdotta da Maria Teresa Verda, a cui interverranno Daniela Gandolfi, Franco Gorlero, Claudio Littardi.

Il dipinto “Il treno di Riviera” (olio su carta 50×70), è l’immagine “retrò” della vecchia stazione di Porto Maurizio caratteristica per i suoi giardini e la sua fontana che all’epoca, sono stati il fiore all’occhiello della stazione, senz’altro molto apprezzati dai primi visitatori della Riviera.

Il quadro è per Serenella anche un omaggio al nonno materno Giorgio che fu capostazione di Porto Maurizio negli anni 40 e 50. Durante quel periodo la stazione di Porto vinse un premio nazionale, grazie proprio alla curata sistemazione del giardino.

(Nella foto del dipinto e dell’artista con la prof.ssa Verda durante l’intervento di quest’ultima alla recentissima e apprezzatissima mostra di S.Sossi alla galleria Artender di Alassio).