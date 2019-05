Imperia. Durante lo Athens Street Art Festival, progetto volto a incrementare e a supportare la creatività nel campo dell’arte urbana, l’artista imperiese MrFijodor ha dipinto la facciata di una scuola di Nikaia.

Dopo essere stato protagonista al Urban Art Field a Chivasso, ha realizzato un hamburger taglia xxxl con tanti strati quanti i nostri sogni (sembrerebbe), ove tra una fetta di formaggio e l’insalata spuntano città e animali, uno spaccato visionario della nostra quotidianità, dalle forme grasse e non troppo succulente. La residenza artistica di MrFijodor è stata promossa e supportata dall’istituto italiano di cultura di Atene.

Mrfijodor, alias Fijodor Benzo, agli inizi della sua carriera artistica provò ad utilizzare una tag come tutti i writers ma poi scelse il suo stesso nome come marchio. Una persona dalla spiccata creatività, iniziò disegnando sulle pareti di camera sua e costruendo mostri con i Lego. Negli anni, la sua produzione artistica è stata delle più variegate, passando dalle installazioni, ai murales ma anche performance, quadri e ovviamente i graffiti, suo pane dal 1994. MrFijodor crea soggetti solitamente caratterizzati da forme elementari, capaci di veicolare messaggi responsabili attraverso l’ironia o lo stupore dei suoi personaggi; i suoi lavori sono spesso marchiati infatti da una denuncia ecologica e sociale rappresentata con uno stile diretto, privo di tecnicismi arzigogolati. La spontaneità dei suoi lavori permette una comunicazione diretta e continua col fruitore.

Athens Street Art Festival è un’organizzazione non profit e indipendente che ha come scopo quello di sensibilizzare la coscienza sociale e favorire la cultura attraverso progetti di arte urbana. Il festival invita infatti una serie di artisti eccezionali e pensatori innovativi a sostegno della consapevolezza in ambito sociale. Grazie a queste collaborazioni tra artisti, il gruppo è in grado di provocare nuove percezioni, e trovare soluzioni creative per favorire il cambiamento. Dalla sua fondazione risalente a 10 anni fa, l’Athens Street Art Festival è curato da Andreas C Tsourapas, ha ospitato più di 170 artisti e vanta più di 32,000 m2 di murales dipinti in 8 diverse municipalità di Atene.