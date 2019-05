Le scuole di Ospedaletti ottengono la “Bandiera verde”

Ospedaletti. Alle scuole dell’infanzia e primaria di Ospedaletti è stata assegnata la “Bandiera verde”. Eco-Schools è uno dei programmi internazionali della FEE (Foundation for Environmental Education) per l’educazione e la certificazione ambientale delle scuole a cui il Comune di Ospedaletti ha aderito nel 2018.

Gli Istituti scolastici del territorio che hanno preso parte al progetto, la Scuola dell’infanzia e la Scuola Primaria “E. De Amicis” facenti capo all’Istituto comprensivo Sanremo Ponente, si sono impegnati ad attuare scelte educative ed economiche

nell’ottica di un continuo miglioramento nell’ambito della sostenibilità. Le ottime performances seguite con senso civico da alunni e Insegnanti attraverso la riduzione dei consumi e degli sprechi, l’attenzione all’ambiente, la raccolta differenziata e il riciclo, la coltivazione dell’orto scolastico, ed altre buone prassi quotidiane, hanno comportato l’assegnazione e gli obiettivi raggiunti nella diminuzione dell’impatto ambientale della scuola sviluppando nel contempo il senso civico dei ragazzi.

Una città sostenibile si trasforma in tale anche dalle azioni dei singoli e delle piccole comunità, come quelle scolastiche, attivando un meccanismo di scelte e di stili di vita che si ripercuotono sulla città. La cerimonia ufficiale del riconoscimento alle scuole con la consegna della bandiera verde della F.E.E., cui prenderanno parte tutte le autorità e associazioni cittadine, è prevista per Lunedì 13 maggio alle ore 15,30 presso il piazzale del Plesso scolastico di corso Marconi.