Le acque di San Bartolomeo al Mare ospitano l’Interzonale Contender

San Bartolomeo al Mare. Il 18 e 19 maggio andrà in scena l‘Interzonale Contender organizzata dal CN S. Bartolomeo a mare.

Sabato dalle 9 alle 11.30 si potranno effettuare le iscrizioni mentre le prove prenderanno il via dalle 12:55. Domenica, invece, vi saranno le prove. Saranno ammessi alla regata i concorrenti italiani in regola con la tessera FIV per l’anno in corso, con le previste prescrizioni sanitarie in corso di validità, e con l’Associazione di Classe. Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dalle Autorità Nazionali di appartenenza.

Saranno disputate tre prove per ogni giorno di regata previsto nel fine settimana. Alla fine della manifestazione saranno assegnati premi ai primi tre classificati: Overall, miglior Over60, miglior Under30, miglior classificato femminile.