Imperia. Venerdì 24 maggio l’azienda ligure inaugurerà il 12esimo punto vendita del proprio canale retail (6° in Lombardia). Dalle 17, una festa coinvolgente attraverso un gustoso viaggio alla scoperta dei più tipici sapori liguri e mediterranei.

Continua l’espansione in Italia del canale retail di proprietà di Fratelli Carli, la storica e rinomata azienda olearia di Imperia che, proponendo i sapori della gastronomia ligure, riscuote successo in tutte le città in cui apre le sue vetrine. Venerdì 24 maggio inaugurerà a Pavia un nuovo Emporio, uno store in pieno centro – in corso Cavour 40 – in cui sarà possibile trovare e degustare non solo il celebre Olio Carli, ma anche le conserve alimentari della tradizione ligure e mediterranea, insieme a tutti quei prodotti che hanno nell’olio di oliva l’elemento alla base della loro bontà.

Con i suoi 115 metri quadri, si tratta del più grande punto vendita della catena, dopo quello presente ad Imperia, nel cuore dello stabilimento. Dodicesimo in Italia e sesto in Lombardia, il nuovo negozio sarà anche il primo in cui verrà lanciato il concept “Sostenibili per natura”, per valorizzare il percorso di innovazione sostenibile che l’azienda persegue giornalmente nei confronti del territorio, dell’ambiente e delle persone, lungo l’intera filiera produttiva.

Dalle 17 i buongustai pavesi saranno invitati ad una lunga festa di inaugurazione in cui sarà possibile viaggiare alla scoperta dei prodotti Fratelli Carli, coinvolti in golose degustazioni. Sugli scaffali del nuovo negozio troveranno posto, oltre al famoso Olio Carli (di Oliva o Extra Vergine), anche tonno, verdure sott’olio, olive, peperoncini ripieni, pesto e sughi pronti, pasta fresca, liscia o ripiena, tortini freschi salati che cambieranno nel corso dell’anno a seconda della verdura di stagione disponibile. E poi ancora vini, aceti, creme di frutta. Per finire, cosmetici e saponi a base di olio di oliva.

Fratelli Carli ha fondato il proprio modello di business puntando per un secolo sulla vendita per corrispondenza, intuendo che il rapporto diretto con la clientela e la possibilità di conoscere le preferenze di ogni acquirente sarebbero stati vincenti per i propri prodotti. Nell’ultimo decennio, a questo canale – che pur rimane fondamentale – l’azienda ha deciso di affiancare punti vendita fisici, dove incontrare nuovi consumatori e consentire loro di vivere un’esperienza completamente immersiva tra i valori e le peculiarità della marca.

Così commenta Claudia Carli, brand marketing manager di Fratelli Carli: «I nostri Empori, diffusi sul territorio italiano, per adesso nel Centro Nord, ci stanno dando grandi soddisfazioni. La Lombardia dimostra grande affezione al nostro marchio e ai nostri prodotti, per questo scegliamo di aprire un sesto negozio in questa regione».

Continua Claudia Carli, che rappresenta la IV generazione della famiglia imprenditoriale imperiese: «Ogni Emporio permette di scoprire il nostro mondo in un percorso tra sapore e sapere. Desideriamo rappresentare un’abitudine alimentare per tante famiglie e volentieri ci assumiamo questa responsabilità con grande serietà, consapevoli di

dover ricambiare offrendo qualità, attenzione e rispetto. Siamo felici di poter trasportare virtualmente i consumatori nelle nostre terre, facendogli assaporare tradizioni e profumi.

Il nuovo Emporio Fratelli Carli sarà aperto sei giorni alla settimana e rispetterà i seguenti orari: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 (chiuso lunedì mattina e domenica). Telefono: 038 220987. Presso l’Emporio sarà possibile prenotare la consegna a domicilio o richiedere spedizioni in tutta Italia.

Fratelli Carli è la storica azienda olearia ligure che dal 1911 vende per corrispondenza e consegna a domicilio i propri prodotti in Italia e all’estero. Da sempre attenta a progetti di sostenibilità, è stata la prima realtà produttiva in Italia dal 2014 ad essere riconosciuta come “Benefit Corporation”, tra le imprese che dimostrano di avere un impatto positivo sull’ambiente, le risorse umane e su tutti gli stakeholder. Interamente controllata dalla famiglia fondatrice, oggi alla IV generazione, l’azienda offre oli di oliva, conserve alimentari della tradizione ligure e tipicità della gastronomia mediterranea. Conta 300 dipendenti, 140 automezzi per le consegne, oltre 1 milione di Clienti nel mondo e 12 Empori in Italia (Imperia, Milano, Monza, Como, Orio al Serio, Varese, Torino, Alessandria, Cuneo, Padova, Bologna e oggi anche Pavia). Maggiori info su www.oliocarli.it.