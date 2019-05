Lavori a strade e scuole: gli interventi della Provincia nell’imperiese

La Provincia di Imperia continua a garantire il massimo impegno per assicurare la funzionalità dei servizi essenziali di sua competenza: lunedì 6 maggio cominceranno i lavori di riparazione dell’impianto di riscaldamento dell’Istituto Alberghiero di Taggia e prima dell’estate saranno eseguiti i lavori di messa in sicurezza di due strade dell’entroterra, la Sp 55 di Ceriana e la Sp 61 Perinaldo-San Romolo.

Il problema tecnico all’impianto di riscaldamento nella scuola è emerso nei giorni scorsi: occorre completare la disattivazione dell’impianto prima di intervenire, mentre per quanto riguarda gli interventi sulle strade – che entro breve tempo saranno appaltati – si tratta di opere per un importo complessivo di oltre duecentomila euro.

Il Presidente Fabio Natta commenta: «L’Amministrazione provinciale continua a garantire servizi di sua competenza, essenziali per la collettività, pur nelle difficoltà finanziarie in cui ci troviamo. Come sempre il nostro impegno è quello di assicurare l’efficienza delle attività in cui operiamo, quindi sia alla viabilità che all’edilizia scolastica continuiamo a dedicare tutte le risorse e le energie possibili».