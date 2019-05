Lavoratori frontalieri, endorsement dei 5 stelle a proposta di legge di Flavio di Muro (Lega)

Ventimiglia. Silvia Malivindi, candidata alle elezioni europee 2019 per il Movimento 5 stelle, tratta la tematica dei lavoratori e dei pensionati frontalieri:

«Io conosco molto bene la tematica dei frontalieri. Mio papà era un frontaliere, ha lavorato tutta vita in cantiere a Monaco e quando è andato in pensione non aveva il bonus fiscale che è stato dato soltanto ai lavoratori.

Considero il bonus fiscale per i lavoratori frontalieri una compensazione per i disagi dovuti al fatto che lavorano nel Principato di monaco, che non usufruiscono durante tutta la giornata dei servizi dello stato italiano e soprattutto delle problematiche relative all’assenza di un trasporto per recarsi nel Principato di Monaco, come sappiamo i treni vengono sempre soppressi, c’è sciopero e le problematiche e i disagi sono all’ordine del giorno.

La mancanza di un bonus fiscale per i pensionati l’ho sempre considerata una grande ingiustizia e la maggioranza che in questo momento governa il paese sicuramente esaminerà qualsiasi proposta arrivi a favore dei lavoratori e pensionati frontalieri, compatibilmente con le risorse e la coperture di bilancio verrà esaminato ogni aspetto della proposta.

Il mio auspicio è anche quello di andare a valutare altri aspetti quale sanità e previdenza per una vera equiparazione dei lavoratori italiani nel Principato al pari dei lavoratori che risiedono in Francia o nel Principato. Questo messaggio vuole essere un messaggio di sostegno e di supporto nei confronti dei lavoratori e pensionati frontalieri, il Movimento 5 stelle sicuramente valuterà ogni iniziativa volta alla tutela degli interessi di queste persone», ha concluso.