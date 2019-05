Diano Marina. Ottimo bottino di vita nella Giornata della Donazione Avis Imperia a Diano Marina. Sono state raccolte 12 preziose sacche di sangue.

«In qualità di portavoce di Avis Imperia ringrazio i nostri preziosi donatori di vita, i nuovi e i nostri donatori che costanza continuano a donare. Ringrazio tutti i volontari di Avis Imperia, la provinciale Savona, medico, infermiera e l’autoemoteca provinciale Torino. Un ringraziamento particolare al comune di Diano Marina per gli spazi concessi e per la disponibilità dimostratasi. Un ringraziamento a tutti coloro che chi hanno concesso gli spazi per la promozione con locandine e volantini» scrive Davide Dido Binaggia.