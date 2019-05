Sanremo. Martedì 28 maggio la Sanremomare ha festeggiato 40 anni di attività.

Per l’occasione si è svolta, nella sede storica dello Yacht Club Sanremo, una giornata dedicata alle novità 2019 relative al mercato della nautica. I membri dello staff della Sanremomare ringraziano per il supporto ricevuto nel corso degli anni e per aver partecipato alla celebrazione del 40° anniversario.

di 9 Galleria fotografica Sanremomare









«Vi attendiamo ancora per consolidare con voi la nostra partnership nel miglior modo possibile per gli anni a venire, fiduciosi che sarà molto solida e proficua. Grazie di cuore, e buon vento».