La Sanremo Marathon è presente in questi giorni alla mezza maratona internazionale di Nizza che si correrà domenica. Per tutta la giornata odierna e per domani, all’interno del villaggio sportivo dell’evento sportivo francese, che ogni anno richiama migliaia di appassionati di podismo, vengono infatti promosse la Run for the Whales (in calendario il 22 Giugno) e la maratona di Sanremo (8 Dicembre).

Una vetrina di grande prestigio che porterà alle due manifestazioni, e al territorio stesso del ponente ligure con le sue tipicità come la pista ciclopedonale, una grande promozione, considerando anche l’importanza del bacino sportivo e turistico francese.

Intanto sono state aperte da pochi giorni sul sito: www.sanremomarathon.it le iscrizioni alla terza edizione della Sanremo Marathon, prevista domenica 8 Dicembre 2019, con la maratona Fidal una gara di 10 Km non competitiva e la Family Run

aperta a tutti.

Manca invece ormai solo un mese e mezzo alla quarta edizione della Run for the Whales, in programma il prossimo 22 Giugno a Sanremo, con le gare di mezza maratona Fidal, 10 Km e Family Run. Le iscrizioni proseguono sul sito ufficiale: www.runforthewhales.it, dove è anche possibile prenotare le navette che condurranno gli atleti alle rispettive partenze. La parte sportiva di entrambi gli eventi è curata dall’Asd Pro San Pietro.