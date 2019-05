Sanremo. Ieri, 15 maggio si sono svolti i campionati regionali studenteschi a La Spezia dove hanno partecipato gli atleti selezionati dai professori di tutte le scuole primarie e secondarie liguri.

Si è distinta in modo particolare l’atleta Vanessa Faieta anno 2006 di Sanremo della scuola media centro ponente che ha vinto nella specialità del salto in alto raggiungendo quota 1,35 m superando anche atlete più grandi di lei. È stata seguita nelle settimane antecedenti alla gara dal preparatore atletico Sergio Cagnati Dirigente della società A.S D Sanremo il quale in passato ha già allenato il pluricampione Italiano indoor Fabrizio Pertile di Sanremo.