La Sanremese chiude la regular season sul campo del Borgosesia

Sanremo. In casa Sanremese ci si prepara per l’ultima gara della regular season. Domani i biancoazzurri saranno di scena sul campo del Borgosesia in una gara che ha poco da dire in ottica campionato con un secondo posto in classifica già blindato e la sicurezza di giocare i playoff al Comunale.

“Andiamo a Borgosesia per cercare di fare una bella partita per onorare il campionato – dichiara mister Alessandro Lupo alla vigilia – poi ci concentreremo sui playoff, li vogliamo vincere per il bene della Sanremese e dei suoi tifosi”. Per la partita di domani mister Lupo potrà contare su tutti gli effettivi della rosa a sua disposizione.