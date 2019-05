La Sanremese chiude la regular season con un pari in trasferta. Ora testa ai play off

Borgosesia. La Sanremese chiude la regular season con uno spettacolare pareggio sul campo dei padroni di casa. Si decide tutto nei minuti di recupero. In vista dei playoff, e in virtù di un secondo posto ormai blindato, mister Lupo sperimenta per la gara in terra piemontese. In porta c’è Morelli al posto di Manis, in difesa esordio per Guida. In panchina ci sono quattro 2000 e un 2001.

La prima occasione è per i biancoazzurri con Spinosa che al 3’ si libera della difesa avversaria e conclude a rete, Del Frate devia in angolo.

Il Borgosesia si fa vedere prima al con un calcio di punizione che finisce sul fondo e poi con il tiro di Ravasi respinto da Morelli.

Al 35’ la Sanremese costruisce una grande occasione per portarsi in vantaggio. Scalzi dalla destra crossa in area e Molino, a tu per tu con il portiere, non inquadra la porta. La prima frazione si chiude sullo 0-0 e la gara si accende nella ripresa.

Il Borgosesia prima si vede respingere da Morelli il tentativo di Zacchi e poi trova la rete del vantaggio al 53’ con Vitiello che trafigge l’estremo difensore matuziano con un piatto potente dal centro dell’area.

Nonostante in palio non ci siano punti determinanti per la classifica, la Sanremese si riversa in avanti alla ricerca del pari e lo trova al 69’ con Gagliardi. Il numero 7 colpisce di potenza e supera il portiere avversario capitalizzando così l’assist di Scalzi.

I matuziani non demordono e, al primo minuto di recupero, trovano anche la rete del vantaggio, ancora con Gagliardi che sfrutta al meglio la palla recuperata da Carletti.

Gara chiusa? No, perché il Borgosesia ci crede e, al 94’, segna la rete del definitivo 2-2 con Panatti.

“Abbiamo disputato una buona partita, siamo andati di nuovo in svantaggio immeritatamente ma c’è stata una buona reazione ed è importante in ottica playoff – commenta mister Alessandro Lupo al termine della gara – ci aspetta una settimana di lavoro intenso in vista della prima gara degli spareggi. Da martedì ricominciamo a lavorare per affrontare una squadra forte come l’Inveruno. Sono contento per Martini, D’Arcangelo, Morelli e Guida che hanno fatto il loro esordio in una partita vera. È stata un’ottima stagione, se dovessimo vincere i playoff sarebbe straordinaria”.

“Era una partita ininfluente per la classifica, ma chiudiamo con un buon pareggio – aggiunge il direttore generale Giuseppe Fava – abbiamo terminato la gara con otto giovani in campo e il debutto di Martini e D’Arcangelo oltre a Morelli e Guida dal primo minuto. Abbiamo salvaguardato chi non era al meglio e Videtta che era in diffida, ora siamo pronti per i playoff e fiduciosi di fare bene. Per quanto riguarda la regular season siamo soddisfatti di aver confermato il secondo posto dell’anno scorso”.

In virtù dei risultati delle altre, la Sanremese affronterà l’Inveruno nel primo turno dei playoff in programma domenica prossima alle 16 al Comunale.



LE FORMAZIONI

Sanremese: 22 Morelli, 3 Anzaghi, 6 Castaldo, 29 Guida, 23 Fiore, 16 Taddei, 30 Acampora (26 Rotulo), 8 Spinosa (25 Martini), 27 Scalzi (28 D’Arcangelo), 7 Gagliardi (17 Ciotoli), 10 Molino (18 Carletti)

A disposizione: 1 Manis, 2 Giubilato, 4 Bregliano, 15 Montanaro

Allenatore: Alessandro Lupo

Borgosesia: 1 Del Frate (12 Gattone), 2 Zacchi, 3 Saltarelli, 4 Panatti, 5 Picone, 6 Dalmasso, 7 Ollio (14 Martino), 8 Castelletto (18 Silvestri), 9 Vitiello (20 Pedrabissi), 10 Ravasi, 11 Pagliaro

A disposizione: 13 Casella, 15 Bernardi, 16 Colombo, 17 Rastello, 19 Tampellini

Allenatore: Marco Didu

Arbitro: Sig. Enrico Gemelli (Messina)

Assistenti: 1° Sig. Davide Sabatino (Foggia); 2° Sig. Alberto Amoroso (Piacenza)

Marcatori: 53’ Vitiello, 69’ e 90’+1’ Gagliardi, 90’+4’ Panatti

Ammoniti: Acampora

Calci d’angolo: 5-4