La Sanremese chiama a raccolta i tifosi per la semifinale playoff contro l’Inveruno

Sanremo. Dopo il secondo posto in classifica nella regular season, la Sanremese inizia domenica la sua avventura nei playoff. Alle 16 arriva al Comunale l’Inveruno per la tanto attesa semifinale.

I biancoazzurri hanno sempre bisogno del sostegno del loro pubblico, la Gradinata Nord non ha mai fatto mancare la sua spinta e anche domenica si alzerà l’urlo dei tifosi per spingere i matuziani alla vittoria. L’appuntamento è fissato per le 16.

«Tutti al Comunale! La Sanremese ha bisogno del suo pubblico per conquistare la finale!» – fa sapere la società. I prezzi dei biglietti per la gara di domenica contro l’Inveruno sono: 10 euro per la gradinata (8 euro ridotto), 15 euro per la tribuna laterale (12 euro ridotto) e 25 euro per la tribuna centrale (20 euro ridotto).