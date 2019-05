La nazionale piloti torna al Louis II di Monaco: scende in campo anche Charles Leclerc

Monaco. Alla vigilia del Gran Premio di Formula Uno più glamour della stagione, la Nazionale Piloti torna allo Stadio Louis II di Monaco per il 27mo World Stars Football Match e sfiderà lo Star Team For Children, capitanato dal Principe Alberto II: l’appuntamento è per martedì 21 maggio ore 19 e l’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 HD (canale 207 di Sky).

A difendere i colori della squadra saranno: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari), Pierre Gasly (Red Bull Racing), Felipe Massa (Formula E ed ex pilota di Formula Uno), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Carlos Sainz (McLaren), Sergio Perez (Racing Point), Riccardo Patrese (vice campione del mondo F1 1992) e Maro Engel (vincitore di Gara 2 del primo round di sempre del Blancpain GT World Challenge Europe a Brands Hatch).

Presente una rappresentanza del campionato FIA F2: Mick Schumacher (Prema Racing), Nyck de Vries (ART Grand Prix), Sean Gelael (Prema Racing), Luca Ghiotto (Uni-Virtuosi Racing), l’ex Antonio Fuoco (Scuderia Ferrari), Louis Delétraz (Carlin) e Juan Manuel Correa (Sauber Junior Team). Scenderanno in campo anche Riccardo Agostini (vincitore di Gara 2 a Vallelunga nel campionato italiano GT), Giovanni Altoè (TCR Championship DSG), Giacomo Altoè (European GT Open Championship), il centauro Michel Fabrizio, Roberto Lacorte (Cetilar Racing) e Vito Popolizio (pilota di Formula 3000 e Formula 2000). A rafforzare la squadra saranno presenti Sandro Cois, Davide Mezzanotti, Marco Gorzegno, Raffaele Baido, Nicola Caccia, i portieri Maicol Murano e Thomas Rys. Piloti confermati a oggi 20 maggio.

I biglietti potranno essere acquistati in prevendita presso il Carrefour di Monaco fino al 20 maggio e direttamente presso lo stadio il giorno della partita. Costo: 15€, gratuito per i bambini accompagnati fino a 14 anni di età. Il ricavato sarà destinato in beneficenza a “Save The Children International”.