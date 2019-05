La Croce Verde Arma Taggia organizza un corso di primo soccorso

Taggia. La Croce Verde Arma Taggia organizza un nuovo corso di BLSD A e B (Basic Life Support –Early Defibrillation), dalle 8.30 alle 13.30, rivolto a tutti i cittadini, che vogliono imparare ad eseguire le tecniche di primo soccorso e di rianimazione

cardiopolmonare, e agli operatori sanitari. CORSO BLSD 25 MAGGIO 2019

I corsi si terranno presso la sede della Pubblica Assistenza, in via Aurelia 48, ad Arma di Taggia, nella giornata di sabato 25 maggio. Per prenotarsi è necessario rivolgersi in sede entro il 22 maggio 2019 dove verranno fornite tutte le informazioni utili oppure, telefonare al 0184-43432.