La Community del Benessere del Ponente ligure a Genova per il Food and Green Village

Vallebona. C’è anche lo stand Community del Benessere, guidata da Regione Liguria, all’evento Food and Green Village, organizzato dall’Agenzia In Liguria fino a domenica all’Arena di Albaro, a Genova.

La Community, riconosciuta European Community of Sport 2019, di cui Vallebona è il capofila, riunisce 18 comuni dell’estremo ponente ed è la prima in Italia che unisce i temi dello sport e del benessere, insieme ad Aces Europe. «Per questo – afferma la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale – non poteva mancare a questo bellissimo evento, incentrato sui temi della salute, dell’enograstronomia e soprattutto della sostenibilità. La Community unisce infatti i temi dello sport, del turismo sostenibile e del cibo sano quali strumenti eccellenti per mantenersi in salute, sfruttando le risorse naturali che il territorio del nostro ponente ligure offre: una palestra a cielo aperto che unisce l’entroterra al mare, in cui si possono praticare, ad esempio, mountain bike, nuoto o tennis, in cui si possono fare spettacolari passeggiate, gustando anche i prodotti locali a tavola».

Oltre alla Community del Benessere è presente anche la Community In Riviera del Savonese per promuovere in questa tre giorni anche il turismo sostenibile in tutto il ponente ligure.