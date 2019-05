La “carica” dei 100mila elettori chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali

Imperia. Sfiora i centomila, per l’esattezza, 99.522, 51.399 femmine e 48.123 maschi, il numero degli elettori che sono chiamati oggi alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali in 30 località in provincia di Imperia.

I centri più importanti sono Sanremo e Ventimiglia, gli unici in cui è previsto il ballottaggio (domenica 9 giugno), se nessuno dei candidati sindaco raggiungerà la maggioranza del 50 per cento più un voto al primo turno.

I seggi sono aperti dalle 7 e si vota fino alle 23.

Per le Europee si procederà allo spoglio subito dopo la chiusura dei seggi, per le amministrative occorre attendere domani a partire dalle 14.

Bisogna recarsi ai alla propria sezione muniti di tessera elettorale e documento di identità.